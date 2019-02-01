خالد يوسف ينشر صورًا من حفل زفاف ابنة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شارك المخرج خالد يوسف، متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وصفحته عبر "فيسبوك"، بصور من حفل زفاف ابنة شقيقه "بسنت". وكتب خالد في تعليقه على الصور "ألف مبروك يا أحلى عروسة.. بنت أخي الغالي محمد رحمه الله.. قبل قليل من حفل زفاف أحمد وبسنت". يُذكر أن أخر أفلام المخرج خالد يوسف، كان فيلم "كارما" الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، دلال عبدالعزيز، غادة عبدالرازق، زينة، ماجد المصري، مجدي كامل.

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