نبيل الحلفاوي يتذكر شهداء "مذبحة بورسعيد" ويصفها بالجريمة البشعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على إحياء ذكرى رحيل مشجعي النادي الأهلي، الذين رحلوا عن عالمنا في مثل هذا اليوم 1 فبراير قبل 7 سنوات.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، تعليقًا على صورة الطفل أنس، أصغر ضحايا مذبحة ستاد بورسعيد: "اللهم بحق هذه الجمعة المباركة وفي ذكرى تلك الجريمة البشعة ندعوك ألا تأخذك رحمة بمن خطط ودبر وبمن نفذ وسفك الدماء.. وألا تقبل لهم توبة يا أعدل من حكم.. وقنا شرور شياطين الإنس يا أقوى من دفع.. ارحم شهداءنا وأنزلهم جنتك والطف بذويهم إلى أن يلتقوا يا أكرم من منح".

جدير بالذكر أن أحداث ستاد بورسعيد المعروفة إعلاميًا باسم "مذبحة بورسعيد"، وقعت عام 2012، عقب مباراة جمعت بين فريق النادي الأهلي وفريق المصري، وراح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي.