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كتبت - إيمان محمد
وأسما لمنور، والذين يقومون بدورهم باختيار الأصوات المميزة وتقديمها إلى الجمهور، كما أن البرنامج يستهدف جميع الفئات العمرية كمشاهدين ومشتركين.
تبدأ أولى حلقات برنامج المسابقات الغنائى الجديد "الزمن الجميل" على شاشة "قناة أبوظبى"، وذلك مساء اليوم، الجمعة.
ومن المقرر أن تشارك المطربة أنغام في لجنة تحكيم البرنامج بجانب كل من مروان خورى،
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أولى حلقات برنامج "الزمن الجميل" للمطربة أنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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