الليلة.. أولى حلقات برنامج "الزمن الجميل" للمطربة أنغام

كتبت - إيمان محمد

تبدأ أولى حلقات برنامج المسابقات الغنائى الجديد "الزمن الجميل" على شاشة "قناة أبوظبى"، وذلك مساء اليوم، الجمعة.

ومن المقرر أن تشارك المطربة أنغام في لجنة تحكيم البرنامج بجانب كل من مروان خورى،

وأسما لمنور، والذين يقومون بدورهم باختيار الأصوات المميزة وتقديمها إلى الجمهور، كما أن البرنامج يستهدف جميع الفئات العمرية كمشاهدين ومشتركين.