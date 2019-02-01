شاهد.. أحلام تروج لأحدث أغانيها "أبرحل" على السوشيال ميديا

المطربة أحلام

كتبت - إيمان العوضي :

روجت المطربة أحلام، لأغنيتها الجديدة "أبرحل" التي طرحتها بشكل منفرد علي طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، حيث نشرت صورة لها باللوك الذي ظهرت فيه بالكليب، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".



يشار الي أن الأغنية من كلمات حسن عبدالعزيز‬⁩، الحان‬⁩ ⁧‫ياسر بوعلي،‬⁩ ⁧‫توزيع‬⁩ عصام الشرايطي‬⁩، ⁧‫المكس‬⁩ ⁧‫جاسم محمد‬⁩، ⁧‫إيقاع‬⁩ ⁧‫ابراهيم حسن‬⁩.

وتقول كلمات الأغنية...

ابرحل‬⁩ في مدى لحافي

‏على نهر من الغدره

‏وعلى وعد من ضفافي

‏ينور للامل قمره

اخاف اروح متعافي

‏واحصل هالنهر صحره

‏يقطع حملي اكتافي

‏ويضيع الدرب بالعفره ‫وامشي لك وانا حافي‬

‫بثيابٍ علي غبره‬

‫تهاوى دمعي و قافي‬

‫وتهت وكن بي سحره‬ ‫الا ياصاحبي كافي‬

‫تعب دمعي من الحدره‬

‫وليه الصد يالجافي‬

‫وانت الجرح بك يبرى‬ ‫واصرخ عشقي الخافي ‬

‫ياليتك تسمع لعذره‬

‫الاصقى سامع اوصافي‬

‫والاعمى للعنى يقرى