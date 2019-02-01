بعد زيارة مراد يليدرم لتامر حسني في منزله: "نورتني يا حاج"

تامر حسني ومراد يليدرم

كتبت - إيمان العوضي :

نشر الفنان تامر حسني، صورة جديدة له تجمعه بزوجته بسمة بوسيل والفنان التركي مراد يليدرم بطل المسلسل الشهير "عاصي" الذي قام بزيارته في منزله هو وزوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني،

وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعبر تامر عن سعادته بتلك الزيارة فقال: "نورتني في منزلي يا حج مُراد انتوزوجتك وأُسرتك الكريمه"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه وعبروا عن حبهم لمراد وبالمسلسل الذي كان سبب شهرته بمصر.

يذكر أن الفنان تامر حسني يستعد حاليًا لبدء تصوير فيلم "نصب تذكاري"، حيث اتبع حمية غذائية ويقوم بالتمرينات الرياضية الصعبة من أجل اللوك الخاص بالفيلم.