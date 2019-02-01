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نشر الفنان تامر حسني، صورة جديدة له تجمعه بزوجته بسمة بوسيل والفنان التركي مراد يليدرم بطل المسلسل الشهير "عاصي" الذي قام بزيارته في منزله هو وزوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني،وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعبر تامر عن سعادته بتلك الزيارة فقال: "نورتني في منزلي يا حج مُراد انت
يذكر أن الفنان تامر حسني يستعد حاليًا لبدء تصوير فيلم "نصب تذكاري"، حيث اتبع حمية غذائية ويقوم بالتمرينات الرياضية الصعبة من أجل اللوك الخاص بالفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة مراد يليدرم لتامر حسني في منزله: "نورتني يا حاج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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