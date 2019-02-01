شاهد.. منة فضالي عن أحمد رزق: دمه عسل

كتبت - إيمان محمد نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد رزق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". "انستجرام". وعلقت "فضالي" على الصورة قائلة:"صباح الضحكه الحلوه لما يكون عندك صاحب دمه عسل وهو عسل اصلا لا وايه بقي فاهمين بعض جدا عندما يلتقي المنوش مع كائن الرزق احلي رزقه صباحكم مشرق يا حلوين يا هلا فيتش ب الكويت".

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