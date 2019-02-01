شاهدوا أول ظهور إعلامي لهنا شيحة وأحمد فلوكس.. تعرفوا على قصة زواجهم

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 12:57 مساءً -

في أول لقاء تلفزيوني لهما عقب عقد قرانهما قبل عدة أشهر، حلت الفنانة هنا شيحة رفقة زوجها الفنان أحمد فلوكس، ضيوفًا على الفنان شريف منير وابنته أسما على قناة ONE.

كشفت الفنانة هنا شيحة عن فصة ارتباطها بالفنان أحمد فلوكس، إنها كانت تعرف “فلوكس” منذ فترة كبيرة، ولكن التقيا فى مسلسل “نصيبى وقسمتك” الجزء الثانى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “أنا وبنتى”، على فضائية “ON E”، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، أن دورها فى المسلسل كان حبها لـ “فلوكس”، لكن أحبته بجد، لافتة إلى أن هناك مشهد كان سيتم تصوريه فى السيارة، ورأت أنه يجب تصويره فى مكان التصوير، وكانا يرقصا.

وتابعت: “راح شدنى، وأنا قلبى وقع فى رجلى، ومبسوطة إن اللحظات دى موجودة فى الكاميرا”.



من جانبه، أشار الفنان أحمد فلوكس، إلى أنه عندما عرض على الفنانة هنا شيحة الزواج، وبعد شهر ونصف حديث عن الموضوع، قالت :”أنا مش جاهزة”، لافتاً إلى أنها كانت متوترة.

وذكر أنه بعد يوم واحد، قالت :”لازم نكتب الكتاب بكرة”، مستطرداً:”أنا اتجوزت فى 10 ساعات، لدرجة إن قبل كتب الكتاب كنا ناسيين نكلم المأذون، والدبل جت مع العشا”.