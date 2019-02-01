فيديو من الذاكرة لشريهان وصابرين وسيمون يرقصن في زفاف ابنة ميمي جمال

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 12:57 مساءً -
تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادراً يرصد رقص النجمات شريهان وصابرين وسيمون، في زفاف ابنة الفنان حسن مصطفى وزوجته ميمي جمال في العام 1991، بحضور عدد من المشاهير، كالمنتج سمير خفاجة والفنان المنتصر بالله.
وفي حين رقصت صابرين وسيمون على المسرح بوجود المطرب حسن الأسمر، رقصت شريهان على كرسيها، علماً بأنها كانت في المرحلة النهائية للعلاج والنقاهة من حادثة ظهرها، ورغم ابتعادها عن الأضواء حينئذ، بخاصة بعد إجرائها للعملية مرة ثانية، إلا أنها أصرت على حضور الحفل، وكانت ترتدي قميص جبس على جسدها وقتها.
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