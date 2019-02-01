نهضة سينمائية لافتة في السعودية و50 صالة جديدة

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلن في العاصمة الرياض عن توقيع عقد شراكة لافتتاح وتشغيل 50 صالة سينما على أعلى المعايير في أغلب مناطق السعودية بحلول العام 2030، وقال بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية عبد الله بن ناصر الداود، والرئيس التنفيذي لشركة “أصالة القابضة” المالكة لشركة هامات العقارية فؤاد الراشد، وقّعا عقد شراكة في مجمعات تجارية مختلفة لافتتاح سينما AMC في مدن عدّة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية شركة مشاريع الترفيه السعودية لقطاع السينما في التوسع الجغرافي.

وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) طبقا للبيان، لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما خلال العامين القادمين في مختلف مناطق ومدن المملكة لتلبية احتياجات سكان وزوار المملكة.

واحتفلت شركة “فوكس” العالمية يوم الاثنين الفائت بافتتاح أول سينما في جدة في غرب السعودية.

وكانت السعودية افتتحت في شهر نيسان الفائت أول دار سينما في المملكة، بعد إغلاق صالات العرض السينمائي فيها لنحو 40 عاماً.