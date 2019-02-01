دعوى قضائية غريبة بحقّ جيجي حديد.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد صورة لها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام سرعان ما تمّ حذفها، ليتبين لاحقاً انها تواجه مشكلة قضائية بسببها.

الصورة المعنية التي حُذفت، تظهر حديد وهي تنظر بشكل مباشر الى الكاميرا مرتديةً الدنيم مع كعب فضي.

وقد عادت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية وأوضحت عبر منشور آخر على انستغرام أنّ الصورة المحذوفة إلتقطها أحد مصوري البابازاتزي من دون علمها، لتتفاجأ برفع هذا المصور دعوى قضائية ضدّها لأنها نشرت الصورة من دون موافقته.

فأعربت جيجي من خلال الرسالة عن صدمتها مشددّةً على أنها هي من في الصورة وقد حصلت عليها عبر تويتر حيث لم يُذكر اسم المصور.

وأضافت جيجي انها تتعاطف مع مصوري الباباراتزي كون هذا العمل هو مصدر رزقهم، رغم المضايقات التي تتعرض لها بسبب اقتحامهم خصوصيتها وحياتها الشخصية.