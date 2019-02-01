هاني شاكر يغني الحب في دار الأوبرا المصرية!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يستعد الفنان المصري هاني شاكر لإحياء حفل غنائي كبير في درا الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب.

ومن المقرر أن يلتقي هاني شاكر بالجمهور والعشاق مساء 14 شباط/فبراير الجاري حيث سيقدّم على المسرح الكبير في الأوبرا باقة من أجمل أغنياته الرومانسية القديمة والجديدة.

الجدير ذكره أن آخر أعمال هاني شاكر الفنية كانت أغنية بعنوان “خلصت السنة دي” التي طرحها مع بداية عام 2019.