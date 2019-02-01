ماريا كاري في السعودية لأول مرة.. وجماهير غفيرة في استقبالها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فعاليات بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف, أحيت المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري حفلها الأول في السعودية، الخميس، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص، في الهواء الطلق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، شمال جدة.

وكاري من أبرز نجوم موسيقى البوب في العالم, وتعد ألبوماتها بين الأكثر مبيعاً، خصوصاً أنها نالت جوائز دولية, وعبرت عن سعادتها بأنها تشارك في حفلة غنائية بحضور جمهور غفير في السعودية للمرة الأولى، وغنت نحو 18 أغنية من 4 ألبومات لها، لقيت تفاعلاً من الجمهور.

وافتتح الحفل الأول ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة الجولف الدولية؛ "دي جي" سعودي باسم "داش"، واختتمه الـ"دي جي" الهولندي تييستو، على مسرح قرية "الغولف".