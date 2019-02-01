بشرط اتباع حمية نباتية.. تذاكر من بيونسيه وجاي زي لحفلاتهما مدى الحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرضت النجمة الأمريكية بيونسيه وزوجها نجم عالم الموسيقى جاي زي على جمهورهما فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحفلاتهما مدى الحياة مقابل اتباع حمية نباتية في الأساس لمدة شهر.

وأعلنت بيونسيه عن المسابقة لمتابعيها على أنستقرام البالغ عددهم 123 مليونا دعما لمشروع "جرين برنت" الذي يشجع على الحد من الإضرار بالبيئة بتناول وجبات نباتية.

وتعهدت النجمة الأمريكية بتناول وجبات إفطار أساسها نباتي، وبعدم تناول أي وجبات بها لحوم في أيام الإثنين، فيما وعد زوجها جاي زي بتناول وجبتين نباتيتين بالأساس يوميا.

والمشروع هو فكرة ماركو بورجس مدرب بيونسيه الشخصي الذي نشر كتابه "الخطة الخضراء" في ديسمبر/كانون الأول، ويشرح فيه حميته النباتية وخطته لممارسة التمارين، وكتب النجمان الغنائيان مقدمة الكتاب.

وكانت دراسة نشرتها دورية "ساينس" في يونيو/حزيران الماضي قد خلصت إلى أن تجنب اللحوم ومنتجات الألبان سيقطع أكبر شوط في الحد من الأثر البيئي على الكوكب نتيجة تقليل الانبعاثات الناجمة عن الحيوانات وتصنيع الأغذية والنقل.

ووفقا لقواعد المسابقة سيحصل الفائز على تذكرتين لحفل واحد سنويا ضمن جولات بيونسيه أو جاي زي الغنائية أو جولاتهما معا على مدى 30 عاما.