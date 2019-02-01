بالصور- تامر حسني يستقبل مراد بلدرم في منزله

استقبل كل من الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل في منزلهما في القاهرة الممثل التركي مراد بلدرم وزوجته ملكة جمال المغرب ايمان الباني.

ونشرت “بوسيل” على حسابها على انستغرام صورة من اجواء اللقاء، ثم اعاد تامر حسني نشر الصورة على حسابه وعلق: “نورتني في منزلي يا حج مُراد انت وزوجتك وأُسرتك الكريمة”.

بدورها نشرت ايمان الصورة نفسها وهنأت تامر وبسمة على مولودهما الجديد آدم.

كذلك فعل مراد بلدرم حيث أكد انه سعيد بأن يكون لديه اصدقاء كتامر وبسمة.

ومن المعروف ان صداقة قوية تربط عائلة تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل بالنجم التركي مراد بلدرم وزوجته ايمان الباني، ودائماً ما يلتقون ويعبرون عن محبتهم لبعضهم البعض.

نذكر ان بسمة كانت قد حضرت حفل زفاف “بلدرم” و “الباني” عام 2016.