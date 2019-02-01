مها محمد تبكي على الهواء.. وتكشفُ سبب خلافها مع إلهام الفضالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتمالكْ الفنانة الكويتيّة، مها محمد، دموعها، عند الحديث عن وفاة ابنتها ووالدتها، مشيرةً، إلى أنّ ما حدث لها جعلها لا تهتمّ لآيّ شيء آخر.

وقالت، في تصريحات تلفزيونيّة، وهي تبكي: "منذ أن توفت أمي وأنا البكر بحرص على اللمة مع أخواتي.. كانت أول صدمة في حياتي وفاة بنتي في حادث دهس ووفاة وامي من بعدها صار أي شي يصير مايهزني".

كما تحدّثتْ عن سبب خلافها مع مواطنتها الفنانة، إلهام الفضالة، قائلة: "هي نكرت في البداية بس الحين في برنامج تلفزيوني ذكرت إني ساعدتها في البداية.. إلهام كانت جارة لأختي وحياتها كلها كانت معانا ودشت بيتنا.. الي يحزني إنها نكرت إني ساعدتها في البداية وقالتها متأخر حق الناس".

وتابعتْ: "قالوا لي وايد لما يترشح اسمك في المسلسلات وهي تكون فيه تقول إذا هي هتشتغل أنا هنسحب. . لكن بعد مشاركتنا سويا في مسلسل روتين قلت أكيد الكلام الي بيوصلني مو صحيح ".

وكانت قد تعرّضتْ الفنانة الكويتيّة، مها محمد، لانتقادات حادّة من جانب نشطاء السوشال ميديا، بسبب أحدث فيديو نشرته عبر "سناب شات"، والذي ظهرتْ فيه، بملابس جريئة، ووجه متغيّر.