بعد اعتذارها لخطيبها.. روان بن حسين توجّه رسالة لأهلها وجمهورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرّرتْ الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، أنْ تقدم اعتذارها لأهلها وجمهورها، بسبب قيامها بنشر تفاصيل حياتها الخاصّة، على السوشال ميديا، مُعربة عن ندمها الشّديد للقيام بنشر خيانة خطيبها لها.

وقالتْ روان، عبر تطبيق الاستوري على انستغرام: "اليوم أنا أبي أعتذر لأهلي وخاصة أبوي الغالي اني غلطت بحق نفسي وبحقهم معاي عشان مسألة ماتستاهل.. أساسًا مافي شي يستاهل أزعل والديني".

وأضافتْ: "واليوم أبي أيضا أن اعتذر من متابعيني اني عرضت لكم جزء من حياتي المفروض أني اخلي لنفسي.. انا دائماً احب ان أكون مثال للبنت الايجابية في السوشال ميديا اللي ماتحب تدخل الناس في مشاكلها".

وأوضحتْ: "وكنت ديما أحاول إني أكون مثال للمرأة القويه الي مايهزها شي.. بس كلنا بني آدم ومو معصومين من الغلط انا من قهري غلطت واكيد وايد بنات يعرفون شعوري ويعرفون صعوبة الي أنا مريت فيه".

وتابعتْ: "وأخيؤًا أبي أشكر كل متابعاتي وصديقاتي اللي وقفوا معاي.. تعليقاتكم ورسائلكم الي واستني وأنا في غربة لا أهل ولا أصدقاء تعني لي الكثير".

واختتمتْ حديثها، قائلة: "هذا عهد مني أني ما ادخل حياتي الشخصية أبدًا مرة ثانية.. وانا متأكدة انه الشخص الي يحبني وشريك حياتي راح يصنع مني إنسانة أقوى وأفضل وأسعد.. واتمنى من الجميع يصكرون الموضوع.. ونبدي بداية جديدة نحب فيها أنفسنا اولآ ".

وسبق وأن صَدَمت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، جمهورَها، برسالةٍ وجّهتها لخطيبها، تعتذر فيها له، بعدما فضحتْ خيانته، ونشرتْ صورة حبيبته الجديدة، التي خانها معها.

وكانت روان قد فاجأت النّشطاء في وقت سابق، بخبر خطوبتها، عندما أعلنتْ، أنّ الأخير قام بخيانتها، حيث كانت تلك المرّة الأولى التي تكشف فيها عن ارتباطها، رغم أنّها تحدّثت في وقت سابق عن مواصفات شريك حياتها المستقبليّ، وكأنّه غير موجود بالفعل.

وبعدها، تراجعتْ، وحذفت الصّور التي قامت بنشرها لحبيبها، إلى جانب صورة الفتاة التي أعلنتْ، أنّه خانها معها، ونشرت رسالةً مليئةً بالحزن قالت فيها: "إلى أكثر شخص في هالدنيا يعرفني، هذا كل ما تبقى لي منك.. أتمنى إنها تستحق كل ذكرياتنا، الأماكن التي زرناها، الوجوه التي عرفناها معًا، الوعود، الحب ووجع الفراق".