شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن فى افتتاح مسرحية "سيرة الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت أسرة عمل مسرحية "سيرة الحب" للفنان إيهاب فهمى ومجدى صبحى على خشبة مسرح البالون بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وعدد من نجوم الفن، منهم الفنان الكبير هانى شاكر وأحمد ماهر وأحمد شاكر ونادية مصطفى وغيرهم من النجوم.

ويعد العرض عودة قوية لريادة مسرح الدولة فى تقديم عروض تليق بتاريخ المسرح المصرى، خاصة الغنائى الاستعراضى، ويعد الأضخم إنتاجا فى تاريخ المسرح الغنائى، وهو من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة المخرج صلاح لبيب.

ويتناول العرض حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدى ومحطاته فى الأغنية الرومانسية والشعبية والوطنية والدينية ومحطات أخرى مهمة فى حياته.

العرض بطولة "النجم إيهاب فهمي، مروة ناجى، أحمد الدمرداش، النجم مجدى صبحى، ناصر عبد الحفيظ، شريف عواد، نهلة خليل، شيكو، رشا سامى العدل، أحمد الشريف، سيد عبد الرحمن، هانى عبد الهادى، أحمد الأمير، عماد عبد المجيد، سمية درويش، عمرو أصلان" تصميم إضاءة شريف البرعى خدع مسرحية، إيهاب جمعة توزيع موسيقي، محمد أبو اليزيد تدريب باليه، حسام التابعى، مخرج منفذ، محمد شافعي تأليف أيمن الحكيم استعراضات وإخراج د. عادل عبده فارس المسرح الاستعراضى.