شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته من السفر.. أحضان وقبلات بين خالد الصاوى وكلابه ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان خالد الصاوى، مقطع فيديو للاستقبال الحار الذى أقدمت عليه الكلاب التى يقوم بتربيتها داخل منزله، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى.

جاء الاستقبال الذى أقدمت عليه الكلاب، بعد عودة الصاوى من سفر لفترة طويلة وتركهم بمفردهم، بحسب ما أوضح فى الفيديو.

وانضم الصاوى مؤخراً لطاقم عمل الجزء الثانى لفيلم أولاد رزق، للمخرج طارق العريان ويقوم ببطولته كل من النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، ويجسد دور هام فى الفيلم ويعد محور الأحداث فى إطار درامى ومشوق مع عز وباقى فريق العمل.



خالد الصاوى

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان خالد الصاوى فى فيلم "كل سنة وأنت طيب" للنجم تامر حسنى وزينة، للمخرج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطى ويجسد شخصية مهمة خلال الأحداث، ويشارك فى بطولة العمل بجانب زينة وتامر، الفنان عزت أبوعوف، عائشة بن أحمد، محمد ثروت.