شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "وادى الذئاب" يطلق زوجته ويطلب حضانة الأطفال و10 مليون ليرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تهز أخبار الزواج والطلاق لدى نجوم السينما والدراما الرأى العام، نظرا للجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها هؤلاء النجوم فى مجتمعاتهم، وهو ما حدث مؤخرا مع الممثل التركى نجاتي شاشماز بطل المسلسل التركى الشهير "وادى الذئاب" والذى انفصل عن زوجته نجاهان كشيكجي دون أى مقدمات .

الممثل التركى قام برفع دعوى قضائية، حسبما أكد المحامى الخاص به لعدد من وسائل الإعلام التركية، حيث لم يوضح المحامى أى تفاصيل متعلقة بانفصال شاشماز عن زوجته، ولكنه أكد أن الزوج عانى من أخطاء فادحة ارتكبتها الزوجة.

وطالب شاشماز بتعويض مالى يبلغ 10 مليون ليرة، مقسمين 5 مليون ليرة تعويض مادى عن خسائر فى بيت الزوجية، و5 أخرى تعويض عن الأخطاء التى وصفها بالفادحة، ولم يذكرها على وجه التحديد، بالإضافة إلى مطالبته بحضانة الطفلين، علي ويوسف، كذلك طالب المحامى بمنع الزوجة من السفر ، خوفا من هروبها إلى ألمانيا موطنها الأصلى.