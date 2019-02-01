"بالفيديو- خالد الصاوي يلهو مع الكلاب في "استقبال عائلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

نشرت الصفحة الرسمية للفنان خالد الصاوي، على موقع "فيسبوك" فيديو ظهر خلاله وهو يلهو مع عدد من الكلاب، عقب عودته من السفر.

وكتب تعليقًا على الفيديو "استقبال العودة من السفر.. استقبال عائلي".

جدير بالذكر أن خالد الصاوي منشغل حاليًا بتصوير دوره في فيلم "كل سنة وانت طيب" مع الفنان تامر حسني، وتم تصوير كثير من مشاهده في لبنان. الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.