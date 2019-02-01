بعد أول أسبوع من عرضه.. "طلعت روحي" يتصدر تريندات السوشيال ميديا

تصدر مسلسل "طلعت روحي" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته على شبكة تلفزيون cbc.
ويشار إلى أن تدور أحداث المسلسل حول (داليدا) فتاة تطمح فى أن تكون عارضة أزياءمشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسئول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول
يذكر أن "طلعت روحي" بطولة إنجى وجدان، نيكولا معوض، إسلام إبراهيم، ميار الغيطي، إنعام سالوسة، صفاء الطوخي، نهال عنبر، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.
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