فريق لوك سينما تيم يستعد لطرح فيلم روائي طويل بعنوان "التابون"

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يستعد فريق "لوك سينما تيم" لطرح فيلم جديد تحت عنوان "التابون" للمخرج خالد محجوب، ومن المقرر أن يكون العمل روائيا طويلا يعتمد على الإثارة والتشويق.
ويشار إلى أنه تدور أحداث الفيلم في إطار بوليسي جاسوسي مخابراتي، حيث إن بطل قصة العمل شاب صغير في مرحلة الثانوية.
فيلم "التابون" تأليف وسيناريو وحوار نفين وفيكا، اخراج خالد محجوب، الفيلم من انتاج شركةGR
ويذكر أن فريق "لوك سينما تيم" كان طرح من قبل 5 أفلام روائية متنوعة ما بين القصير والطويل.
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