بالفيديو.. أبرز تصريحات نيكولا معوض مع منى الشاذلي

كتبت - إيمان محمد

حل الفنان نيكولا معوض، ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شبكة تلفزيون cbc، وذلك مساء أمس، الخميس.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز تصريحات نيكولا خلال الحلقة:

اتفقت مع فريق عمل إحدى المسرحيات في اليونان على تحضير مفاجأة

لخطيبتي بعد صعودي الى المسرح للإعلان بشكل مفاجئ عن حبي لها وتقدمت بالزواج منها أمام الحضور.

شارك الجميع بعد ذلك في رقصة يونانية احتفالا بالخطوبة.

انا ماجبتلهاش دبلة لكني فضلت أني اديها دبلة

والدتي كهدية، لاني كنت بعشق امي، وهي تستحق تلبس دبلة ماما بعدها.

كنت أعاني من أزمة ثقة في سن صغيرة التي فيها يبدأ الفرد يكون ثقته في نفسه.

كان عندي عقد كتيرة لها علاقة بشكلي.

الناس كانت مستغربة إني همثل وأنا بتكسف أمشي لوحدي في الشارع.

تلقى بعد ذلك علاجًا لدى أحد الأطباء لتفادي السمنة المرضية.