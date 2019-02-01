كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

استعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً للفنانة اللبنانية ميريام فارس يعرض أول فيديو قامت بتصويره لأغنية “أنا والشوق”.

وبدت فيه بإطلالة مختلفة قليلاً عما هي عليه حالياً حيث كانت تعتمد الشعر الكيرلي الطبيعي وشكل الحاجبين الذي كان رائجاً في تلك الفترة.

وأحدث الكليب ضجة كبيرة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي. وركزت الكثير من التعليقات على المقارنة بين شكل ميريام الماضي وذلك التي تتمتع به حالياً.

وراوحت الآراء بين من رأى أنها تغيرت كثيراً ومن اعتبر أنها ما تزال على حالها تقريباً.

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية أذهلت متابعيها مؤخراً من خلال أحدث إطلالاتها، إذ نشرت صورة التقطت لها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إحيائها إحدى الحفلات.

وتألقت بفستان باللون الوردي موقع من المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب ويصل ثمنه إلى ما يقرب من 3 آلاف دولار.