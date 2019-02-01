شاهدوا سخرية من لغلوغ أسيل عمران.. وهي تردّ فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

ظهرت النجمة السعودية أسيل عمران في فيديو تم تناقله بشكل واسع مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي. وردّت من خلاله على الانتقادات التي طالت إطلالتها في افتتاح متجر لعلامة “أرماني” في جدة في السعودية.

وقالت إنها نشرت صوراً التقطت لها خلال المناسبة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن إحدى تلك الصور أخذت من زاوية معينة وأظهرت سمنة المنطقة الفاصلة بين الذقن والعنق لديها أو اللغلوغ.

وأعربت عن استغرابها للسخرية من شكلها من قبل بعض المتابعين، مشيرة إلى أن ظهور هذه المنطقة بهذا الشكل أمر طبيعي.

ولفتت إلى أنه كان بإمكانها التفاعل مع التعليقات وإخضاع الصورة لتقنية “فوتوشوب”، لإخفاء العيب وسألت: “وين العيب في الموضوع؟”.



وختمت بأن ثقتها بنفسها منعتها من الذهاب إلى عيادة طبيب التجميل، لطلب إجراء عملية شفط للغلوغ. وحقق الفيديو ما يقرب من 64 ألف مشاهدة خلال ساعات.

ويذكر أن أسيل نشرت في وقت سابق على حسابها على “إنستغرام” صورة لها وجهت من خلالها رسالة إلى المتابعين. وكتبت: “إبتسم وعيش وخلِّ الناس تعيش”.