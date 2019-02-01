أحمد زكي "الحريف" وشويكار حبيبة "المهندس".. نجوم شاركوا بأصواتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

الأعمال الفنية مليئة بالحكايات التي لا تنتهي، فنان كبير قدم مشهدًا واحدًا، وفنان ظهر كممثل صامت في بداية حياته، وفنان شارك بصوته فقط في عمل فني مجاملة لصناعه أو لاقتناعه بقيمة ظهور صوته في العمل.

في هذا التقرير نرصد لكم قائمة بفنانين شاركوا بأصواتهم فقط في أعمال فنية شهيرة.

- أحمد زكي - الحريف

الفنان أحمد زكي تعاقد على فيلم "الحريف" لكن لخلاف مع المخرج محمد خان، ذهب الدور للفنان عادل إمام، وكان أحمد زكي سجل المقدمة الشعرية التي كتبتها أمنية جاهين، فضمها محمد خان للفيلم ليشارك أحمد زكي في الفيلم بصوته فقط.

مقدمة الحريف

أحمد زكي - مبروك وبلبل

حكى الفنان يحيى الفخراني، في لقاء تلفزيون قديم أن الفنان أحمد زكي سجل برومو بصوته لفيلم "مبروك وبلبل" الذي قام ببطولته الفخراني ودلال عبد العزيز.

يحيى الفخراني عن أحمد زكي

فردوس عبد الحميد

الفنانة فردوس عبدالحميد، شاركت بصوتها في تتر بداية مسلسل "الراية البيضاء" من إخراج زوجها محمد فاضل وقالت: "عفوًا هذه ليست حربا عالمية جديدة ولكنها فضة.. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل أسامة أنور عكاشة ومحمد فاضل يقدمان روايتهما الجديدة الراية البيضا".

تتر الراية البيضاء

شويكار

شاركت الفنانة شويكار بصوتها فقط في مسرحية "سك على بناتك"، ولعبت دور حبيبة "فؤاد المهندس" التي تحدث إليها في التليفون.

صوت شويكار

سعيد صالح

الفنان سعيد صالح، شارك بدور مذيع راديو في مسرحية "ريا وسكينة" ولم يظهر نهائيا في سياق المسرحية.

سعيد صالح في ريا وسكينة.

محمود ياسين

في فيلم الرسالة، شارك الفنان محمود ياسين بصوته فقط، كراوٍ معلقا على الأحداث.

محمود ياسين- الرسالة