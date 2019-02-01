موجز "الفن": عمرو دياب إلى المحكمة.. وقمر تفضح حبيبها الذي خانها مع رجل

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية عمرو دياب الى المحكمة بسبب شقة وما علاقة دينا الشربيني؟ قمر تفضح حبيبها الذي خانها مع رجل: "يلا روح انضب!" بالصور فنان خليجي يكشف إصابته بهذا المرض الخطير.. بالفيديو خمنوا كم بلغ سعر معطف هيفا وهبي المميّز! بالصور ما حقيقة هروب حسام جنيد الى الامارات بعد طلبه للخدمة العسكرية؟ خاص- "الفن" يكشف تفاصيل عودة نجوى فؤاد الى السينما الإنتقادات المسيئة لـ كيت ميدلتون وميغان ماركل بدأت تزعج القصر الملكي المزيد المزيد

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