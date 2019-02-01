تعرفوا على فساتين زفاف المصممين اللبنانيين في باريس

ميرنا وليد - بيروت - شهد أسبوع الموضة في باريس العديد من عروض الازياء لمصممين لبنانيين الذين قدموا ضمن عروضهم فساتين زفاف رائعة. فـ ​زياد نكد​ قدم فستان زفاف منفوخ الكمين ومفتوح عند الكتفين له طابع ملكي ومليء بالتطريزات وتزينه طرحة التول الناعمة. فستان زفاف ​زهير مراد​ جاء انثويا براقا وبتنورة الـ ball gown. جورج حبيقة قدم فستاني زفاف، فستان عاجي باكمام من الشيفون، وفستان غريب قصير من الجهة الامامية وطويل من الجهة الخلفية. فستان زفاف ​جورج شقرا​ زين بالخيوط الدائرية والريش. ​ايلي صعب​ قدم فستان زفاف باللون البيج مزين بالفضي. ​طوني ورد​ قدم فستان زفاف بيبلوم بتنورة مستقيمة وطرحة طويلة. ​رامي قاضي​ الذي عرض مجموعته للمرة الاولى في باريس، قدم فستان زفاف مزين بالمرايا التي قصت بالليزر.

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