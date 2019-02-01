عمرو يوسف سعيد بعرض مسلسله “طايع” على نتفليكس

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 12:57 صباحاً -

عبر الفنان المصري عمرو يوسف عن سعادته لعرض شبكة نتفليكس العالمية لمسلسل “طايع”، بعد عرضها لمسلسله “جراند أوتيل”.

وكتب عمرو يوسف تغريدة على تويتر قال فيها: “#طايع دلوقتي على شبكة #نتفليكس العالمية وبكده يكون ثاني مسلسل مصري بيعرض على الشبكة بعد #جراند_اوتيل”.

وأضاف: “سعيد جدًا وفخور بالخبر ده، وحابب أشكر كل الناس اللي ساهمت في إنجاح العملين دول وتحقيقهم أعلى نسب مشاهدات”.