شاهد.. رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 12:57 صباحاً -

فاجأت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ متابعيها بفيديو نشرته على يوتيوبظهرت فيه بملابس النوم وذلك بهدف التحدث عن معلومات عنها وتفاصيل عن حياتها.

وقالت رانيا يوسف: “أنا بصحى بدرى حوالى 8 ونصف وأول حاجة أكل قراصيا ولوز وأشرب القهوة وأقعد ساعة ونص عقبال ما فوق وأخد شاور وأشوف تليفوناتى وأبتدئ اتحرك”.

وأضافت: “أول ساعة ونصف لسه مش بكون مفوقه وبعدين أبتدى أتفاعل، وأحب أسمع الراديو أسمع القرآن الكريم 10 دقايق وبعد كده الأغانى وأخد أول ساعة ونصف أغير فيها مودى، وبعدين أبتدى لوكان عندى مشواير أو تصوير أروح”.

وتابعت:”أحب اصحى لوحدى ومش بحب حد يصحينى، وأنا لو مرايا حاجة ببقى على طول قلقانه، وكل شوية أقوم أبص فى الساعة”.

من جهة أخرى، ستعد رانيا لبدء تصوير أول مشاهد مسلسلها “ملايكة إبليس” الأسبوع المقبل، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته غادة عادل، إيمان العاصي، سلوى خطاب، محمود الليثي وغيرهم.