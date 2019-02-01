شاهدوا بعد الاعتزال والحج.. زيزي مصطفى ترقص مجدداً…هكذا تفوّقت على نجوى فؤاد

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 12:57 صباحاً -

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقط مؤخراً للفنانة المصرية المعتزلة زيزي مصطفى.

ولفتت أنظار المتابعين من خلاله بسبب رقصها في مناسبة عامة برفقة الفنانة نجوى فؤاد. وأبهرت الفنانتان الحاضرين بروحهما المرحة وعفويتهما. وركزت الكثير من التعليقات على قدرة زيزي على الرقص رغم تقدمها في السن. ولكن لوحظ أن نجوى فؤاد حاولت القيام بحركة رقص بواسطة أردافها إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

ومما كتب المتابعون: “والله زي ما انت شايف فيها حيل أكتر منك ومن نص الشباب”، و”نجوى ولافيها حيل ويابسة ولاهزة هزتها”، و”ولا مرة أعرف نجوى عايشة وزيزي مالها كنه معاها وجع بالركب”، و”لو احترموا شبابهن كانو احترموا شيبتن”.

وحقق الفيديو على إحدى الصفحات التي نشرته على “إنستغرام” أكثر من 243 ألف مشاهدة.

يشار إلى أن زيزي مصطفى كشفت سبب اعتزالها في وقت سابق وخلال حلولها ضيفة منذعامين تقريباً على برنامج “بالألوان الطبيعية” الذي قدمته الإعلامية نادية حسني على شاشة “دريم” الفضائية.

وقالت حينها إنها توقفت عن الرقص في عزّ عطائها وشهرتها لأن زملاء ابنتها منة شلبي كانوا يطلقون عليها لقب “بنت الرقاصة”، ما كان يدفعها إلى البكاء.

وذكرت أنها ارتدت الحجاب بعد الاعتزال ثم تخلت عنه بطلب من الطبيب، مضيفة أنها قامت بمناسك الحج مرتين والعمرة 15 مرة.