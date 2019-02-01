شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ومدحت صالح وعلى الحجار نجوم حفلات "عيد الحب" فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دار الأوبرا المصرية على مدار 3 أيام متتالية بعيد الحب، إذ تقدم ثلاث حفلات على مسارحها خلال شهر فبراير المقبل، وذلك تحت عنوان "إحتفالية دار الأوبرا بعيد الحب" وتأتى الحفلات بين المسرح الكبير فى القاهرة وأوبرا الإسكندرية في الفترة من 12 إلى 14 فبراير.

يحيي الحفل الأول النجم مدحت صالح يوم 12 فبراير المقبل، على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ، ثم تحيي المطربة ريهام عبد الحكيم حفل يوم الأربعاء 13 فبراير على المسرح الكبير أيضاً ، كذلك يحيي الفنان هاني شاكر حفلاً يوم الخميس 14 فبراير بالمسرح الكبير، ويختتم احتفالات عيد الحب الفنان على الحجار بحفل يوم الخميس 14 فبراير بدار أوبرا الإسكندرية .