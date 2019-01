شكرا لقرائتكم خبر عن أشهرهم اريانا وبيتى دافيدسون.. فنانون وقعوا فى الغرام خلال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوقوع فى الحب أثناء العمل أمر ليس بالمستحيل، فنجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون معاً بنفس المكان قررا أحبوا بعضهم وقرروا الزواج وأيضاً أنجبوا أطفال، هكذا فعل بعض فنانين هوليوود الذين أحبوا بعضهم البعض أثناء العمل بعضهم لازالوا فى علاقة والبعض الآخر انتهت علاقتهما، تعرف عليهم.



اريانا جراندى وبيتى دافيدسون

1. اريانا جراندى وبيتى دافيدسون:

تعرفت المطربة العالمية أريانا جراندى على مقدم البرامج الشهير بيتى دافيدسون فى إحدى اللقاءات التليفزيونية التى أجراها بيتى دافيدسون معها عام 2016، وبعد أن توفى المطرب الشهير ماك ميلر صديق اريانا فى العام الماض، تقدم بيتى دافيدسون لخطبة أريانا فوراً، وقال إنه أحبها منذ اللقاء الأول بينهما على الشاشة.



ريان جوسلينج وايفا ميندز

2.ريان جوسلينج وايفا ميندز:

ريان جوسلينج شهير بالوقوع فى الحب مع من هن بطلات معه، ففى عام 2002 وقع فى غرام ساندرا بولوك بعد فيلم Murder by Numbers وبعدها بثلاثة عوام وقع بغرام الفنانة راشيل ماك ادمز بعد فيلمهما Notebook ، وأخيراً فى عام 2016 وقع فى حب بطلة فيلمه Place Beyond the Pinesايفا ميندز وقررا الزواج دون الإعلان وصرح مصدر قريب من الثنائى أنهما يعيشان قصة حب كبيرة وأن ريان مفتون كثيراً بزوجته ويحاول جعلها سعيدة دائماً.



جونى ديب وامبر هيرد

3.جونى ديب وامبر هيرد:

قررا نجما هوليوود جونى ديب والفنانة أمبر هيرد الزواج عام 2015 وهذا بعد علاقتهما التى بدأت فى عام 2014 أثناء تصوير فيلمهما Rum Diary ولكن اتفقا الثنائى على الإنفصال وذلك عام 2016 أى بعد الزواج بسنة واحدة فقط واعلنت أمبر أن السبب وراء ذلك هو العنف الذى تعرضت له من قبل جونى ديب.



براد بيت وأنجيلينا جولى

4.براد بيت وأنجيلينا جولى:

برغم انفصالهما، براد بيت وانجيلينا جولى تقابلا سوياً فى عام 2004 فى تصوير فيلم Mr and Mrs Smith واتفقا على الإرتباط ولكن أجلا خطوة الزواج نهائياً حتى عام 2014 أى بعدها بـ10 سنوات ولكن بعدها بسنتين أى عام 2016 طلبت أنجيلينا من براد بيت الطلاق وذلك لأنه خانها.