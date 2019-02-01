شقيق أمير كرارة في المستشفى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت نسرين كرارة شقيقة الفنان أمير كرارة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة لشقيقها رامي وهو في المستشفى.

وعلقت نسرين على الصورة بقولها: "شكراً لكل اللي سأل على رامي أخويا ولكل الناس الجدعة وكل اللي أثبتوا وجودهم وقت الشدة وأسفة إني كنت بتأخر في الرد على الرسايل أو مردتش عليكم وشكرًا لكل دعواتكم وإن شاء الله متشوفوش حاجة وحشة وربنا يحفظكم من كل شر".

يُذكر أن الفنان أمير كرارة يقوم حالياً بتصوير دوره في مسلسل " كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.