وزيرة الثقافة تفتتح أوبريت "سيرة حب" علي مسرح البالون

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

كتبت : دينا دياب

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم العرض الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" على خشبة مسرح البالون.

حضر الحفل المخرج د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والإعلامي الكبير مفيد فوزي، والدكتور عصمت يحيى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والفنان أركان فؤاد، والفنانة نادية مصطفي، المخرج فهمي الخولي، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والأستاذ أيمن الحكيم مؤلف عرض سيرة حب،

والأستاذ أشرف الدكر مدير عام الشئون المالية والإدارية بالبيت الفني، والمهندس محمد خبازة مدير إدارة الإنتاج بالبيت والدكتور أحمد الكحلاوي مداح الرسول، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والكاتب الصحفي الأستاذ حسن سعد، ولفيف من الفنانين والمسرحيين والصحفيين والقنوات الفضائية

"سيرة حب" إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة ، وتدور أحداثه حول أروع الألحان لملك الموسيقي بليغ حمدي

والتي أخذت قلوب وأسماع الجمهور سنوات عديدة والتي شدت بها أم كلثوم ووردة وعبد الحليم ومحمد رشدي، ومحطات هامة في حياته.



العمل بطولة "إيهاب فهمي، مروة ناجي، أحمد الدمرداش، مجدي صبحي، نهلة خليل، شيكو، ناصر عبد الحفيظ، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، سيد عبد الرحمن، شريف عواد، هاني عبد الهادي، أحمد الأمير، عماد عبد المجيد، سمية درويش، عمرو أصلان"



تصميم إضاءة : شريف البرعي

خدع مسرحية : إيهاب جمعة

توزيع موسيقي : محمد أبو اليزيد

تدريب باليه : حسام التابعي

مخرج منفذ : محمد شافعي

تأليف : أيمن الحكيم

استعراضات وإخراج د. عادل عبده