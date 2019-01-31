بالفيديو: معز مسعود يدعم شيري عادل.. فماذا فعل؟

شارك المنتج معز مسعود متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات تويتر، بمقطع مصور من مسلسل «السهام المارقة»، الذي شاركت فيه زوجته الفنانة شيري عادل خلال الموسم الرمضاني الماضي.

علق معز على الفيديو قائلاً: «من مسببات سعادتي واعتزازي بمسلسل السهام المارقة، هذه المباراة التمثيلية التي قدمتها المبدعة شيري عادل، والمبدع وليد فواز، وجميع اللحظات المبهرة والمؤثرة التي قدمها الأصدقاء أبطال العمل جميعاً»، وتفاعل متابعوه مع المنشور وبدأوا في التعليق على العمل بأكمله.

مسلسل السهام المارقة، تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وشارك فيه مجموعة متميزة من نجوم الفن، أبرزهم: شريف سلامة، وشيري عادل، وهاني عادل، ووليد فواز، ومجموعة من النجوم العرب، أبرزهم: عائشة بن أحمد، ودياموند أبوعبود، وهشام فقيه، وكامل إبراهيم، وتولى الإخراج محمود كامل.

الجدير بالذكر، أن زواج معز مسعود من شيري عادل بعد إعلان انفضاله عن المرشدة السياحية بسنت نورالدين، أثار جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا، وبين مؤيد ومعارض أصدر مسعود بياناً عبر حسابه على الفيس بوك، أسكت جميع الألسنة، ورغم ذلك مازالت شائعات انفصاله عن الفنانة الشابة مستمرة، لكنه يتجاهلها ويقوم بنشر صور تجمعهما عبر حساباته الشخصية على مواقع السوشيال ميديا.

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