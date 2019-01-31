شاهد: لقطات من حلقة برنامج “أنا هيك” عن “السحاقيات” لـ نيشان المثيرة للجدل

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 مساءً -

يُثير الإعلامي اللبناني الشهير نيشان حالة من الجدل بعد كل حلقة جديدة له من برنامج “أنا هيك”، حيث يقدم مشاكل وقضايا جريئة تدور في محورها حول المثلية والشذوذ والتحولات الجنسية؛ وهو الأمر الذي يستهجنه عدد كبير من النشطاء، ويعتبره البعض نوعا من الترويج لهذه الحالات الدخيلة على المجتمع العربي.

فبعدما قدم نيشان في الحلقة الماضية عددا من الحالات حول الشباب الذين يعيشون بملابس الفتيات ويجرون عمليات تحويل ويعيشون حياة الفتيات رافضين التعامل معهم كرجال، قضية جريئة جدًا ومثيرة للجدل؛ إذ كانت الحلقة عن “السحاقايات” وهو الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار البرومو قام عدد من المحامين اللبنانين بتقديم عريضة أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد لمنع عرض الحلقة ولإيقاف البرنامج ككل، كما طالبت العريضة بمحاكمة نيشان وفريق عمل برنامج وإدارة قناة الجديد.

وأعلن نيشان عبر تويتر أن القاضية ماري كريستين أصدرت حكمها، والحلقة عرضت في موعدها المحدد، على قناة الجديد وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات من الحلقة المثيرة للجدل.