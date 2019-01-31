رواد تويتر يدشنون هشتاج بعنوان "حاكموا سما المصرى"

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هشتاج بعنوان" حاكمو سما المصرى" وذلك بعد ما بدر منها خلال الفترة الأخيرة من مشاكل مع بعض من الدول العربيه وآخرهم دوله الكويت بعد الفيديو التي نشرته هناك.
وكان عدد من الرواد تداولو العديد من الصور التي تظهر فيها بمنظر غير لائق بالاضافه الي مهاجمتهم شخص قام بتكريمها من قبل.
وجاءت تعليقات متابعين التواصل علي النحو التالي حيث قال أحد الأشخاص لماذا يتم تكريم سما المصري
فيما تهكم العديد علي الفيديو التي نشرته في الكويت وتحدثت فيه عن البرجين وقال" ولا اقولكو سيبوها شويه لسه مفرحناش بالبرجين" فيما قال اخر لابد من محاكمه سما المصرى.
ولقي الهشتاج تفاعلا كبيرا من جانب رواد موقع تويتر في وقت قليل .
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