برومو اشرب شاى يدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

حمادة هلال كتبت-إسراء البيهوني: تمكن حمادة هلال من الدخول لقائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خال برومو كليبه الجديد "اشرب شاي" , برومو الاغنية احتل المركز الـ 40 ضمن القائمة التى تضم 50 فيديو هم الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وحقق ما يزيد على 150 الف مشاهدة. على جانب آخر، بدأ حمادة هلال تصوير مسلسله الجديد "ابن أصول" المقرر عرضه فى رمضان، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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