فيلم 122 في صدارة شباك التذاكر ويحقق 19 مليون جنيه خلال يناير

تصدر فيلم 122 للمخرج ياسر الياسري إيرادات السينما المصرية لمدة 30 يوما على التوالي، بإيرادات قدرت بحوالى 19 مليون جنيه مصري.
ورغم المنافسة القوية على شباك التذاكر، وإطلاق العديد من الأفلام بعده، إلا أن الفيلم استطاع الحفاظ على صدارة الإيرادات متفوقًا على جميع أفلام هذا الموسم والذي شهد إطلاق أفلام وإنتاجات عديدة على غير المعتاد، و بجانب أن الفيلم يعتبر من أوائل الأفلام العربية التي دشنت افتتاح دور السينما الجديدة في جدة في المملكة العربية السعودية بعروض كاملة العدد.
وانطلق الفيلم مؤخرًا في دور العرض المصرية مترجم بلغة الإشارة، كما وجهت الصفحة وشركة مقام للإنتاج الفني لصاحبهاسيف عريبي التقدير للصم والبكم مؤكدةً أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، آملةً أن تكون هذه الخطوة بادرة لتقديم أعمال فنية تناقش حياتهم.
كما حصل فريق عمل الفيلم على تكريم خاص من سفير مصر في باكستان سعادة أحمد فاضل يعقوب، وذلك بعد أن أصبح الفيلم هو الأول عربيًا الذي يُعرض في باكستان بدبلجة أردية، كما كرّم سعادته شركتي مقام وستارشب للتوزيع الخارجي.
الفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4Dx، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من
122 هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، ويضم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.
سيف عريبي هو مؤلف موسيقي بجوار تأسيسه لشركة مقام للإنتاج الفني التي قدمت فيلمي الإثارة والأكشن الناجحين الهرم الرابع ثم القرد بيتكلم، وتصدّر الفيلمان شباك التذاكر المصري خلال عرضهما بموسم عطلة منتصف العام الدراسي في عامي 2016 و2017.
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