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يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة زيزى البدراوى، والتى رحلت عن عالمنا عام 2014، بعد صراع مع المرض، وفى السطور التالية نستعرض إبرز المعلومات عنها:
1- اسمها الحقيقى فدوى جميل عبد الله البيطار.
2- من مواليد 9 يونيو 1944.
3-اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار، عام 1957 بعد أن تعاقد معها للمشاركة فى بطولة فيلم بور سعيد.
4-اختار لها المخرج حسن الإمام "اسم زيزي".
5- تزوجت مرتين فقط، ولم تنجب.
6- تعرضت لهجوم شديد بعد تجسيدها دور حبيبة البطل والذى قام بدوره الفنان عبد الحليم حافظ ضمن أحداث فيلم "البنات والصيف"، حيث رفضت حبه فى الأحداث، وهو ما عرضها لهجوم من قبل الجمهور، أطلق عليها حينها فى الصحافة لعنة العندليب.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. تعرف علي سر إصابتها بلعنة العندليب الأسمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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