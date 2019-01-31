كتبت-إسراء البيهوني: تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة سهير البارونى، والتى رحلت عن عالمنا عام 2013، تاركة عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية الهامة، وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنها: المعلومات عنها: 1- اسمها بالكامل سهير محمد يوسف الباروني من مواليد 5 ديسمبر 1937. 2- نشأت في حي باب الشعرية. 3- رفضت أسرتها عملها فى المسرح، وبعد إلحاح شديد منها وافقت والدتها على أن تكون معها خلال أداء البروفات. 4- أعلنت ندمها عن تقديمها بعض الأعمال، التى ظهرت فيها بملابس غير مناسبة. 5- تعرضت إلى صدمة كبيرة بعد وفاه ابنتها.

كانت هذه تفاصيل خبر فى ذكرى وفاتها .. 5 معلومات لا تعرفها عن سهير البارونى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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