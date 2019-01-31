بالصور: الفنانة قمر تفضح حبيبها الذي قالت أنه خانها مع رجال وهذه جنسيته

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 يناير 2019 10:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

فضحت الفنّانة قمر حبيبها عبر خاصية الستوري على موقع الصور الشهير انستقرام لخيانته لها مع رجل على حدّ قولها.

وأبدت قمر استياءها من حبيبها الذي وصفته بـ”جائع الشهرة”، مؤكّدة أنّه خانها مع رجل، وأنّها رأته يقوم بفعلته بعينيها، ووصفت المشهد بـ”المرعب”، وهدّدت قمر حبيبها بفضح اسمه، وأشارت في حديثها إلى أنّه من الجنسية السورية.

كما وجّهت قمر رسالة استغاثة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تطلب منه مساعدتها جراء ما يتعرّض له ابنها جيمي لما سمّتها بـ”حملات إهانات وتجريح من (شخص هربان) من البلد”.

وقالت: “يتمادى في التشهير بي من دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. من يحفظ كرامة ابني في هذا البلد؟ وكيف تواجه الأم من يستبيح براءة طفل ويشوّه سمعته وتعاني كل هذا الأذى النفسي مع وحيدها الذي لا يعرف كيف يواجه الظلم والحقد والشر والكذب والكيد؟”.

ونشرت روان في وقت سابق صورة لفتاة زعمت أنّ خطيبها قد خانها معها، وكتبت: “خطيبي الذي على ما يبدو يقوم بالنصب، خانني مع واحدة من فتيات الليل هذا الصباح.. أتمنّى أن يكون الأمر قد استحق التضحية بالذكريات والأماكن والوجوه والوعود والحب الذي كان يجمعنا منذ ألف عام.. وقلبي الذي تحطم”.

وكشفت روان في إتصال مع نواعم في وقت سابق اليوم عن أنهما كانا قد أعلنا خطوبتها في مدينة اسطنبول التركية، ودامت الخطوبة لثلاث أسابيع، إلى أن اكتشف خيانته خلال رحلتهما إلى لندن، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يخونها مع الفتاتة نفسها، كما اكتشفت أن محور عمل خطيبها السابق هو الاحتيال الحكومي.

والمعروف عن الفنانة قمر بالجرأة من خلال إطلالاتها المتكررة عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

كانت قمر لجأت إلى القضاء المصري في العام 2010، وأقامت دعوى «إثبات نسب» ابنها ضدّ حفيد الرئيس جمال عبد الناصر – صاحب قنوات «ميلودي» حينها – ودخل الطرفان في نزاعٍ طويل استمرَّ سنوات. المغنية اللبنانية اتّهمت المنتج المصري بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA، بعدما خضعت هي والطفل (واسمه الحقيقي محمد) للتحليل، وتمّ تسليم تقرير نتائج سحب العيّنة إلى السفارة المصرية في لبنان بعد التصديق عليه من الخارجية اللبنانية؛ التي أرسلتها بدورها إلى محكمة الأسرة المصرية، من أجل مقارنتها بتحليل DNA جمال مروان، إلا أن الأخير رفض إجراء التحليل زاعماً أنه لم يتزوّجها.