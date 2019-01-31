شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بصورة رومنسية

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 09:58 مساءً -

شاركت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من فيديو كليب جديد لإحدى أغنيات ألبومها الأخير والتي لم تفصح عنها.

وظهرت عبد الوهاب في الصورة برفقة زوجها الفنان المصري ​حسام حبيب​ حيث بديا بلقطة رومنسية وهما يغمران بعض على أحد المراكب البحرية وعلّقت عليها مشوّقة الجمهور بالقول:”بكرة هينزل فيديو كليب جديد من ألبوم نساي تفتكروا هتكون أنهي أغنية”.

ومن ناحية أخرى، ستؤدي عبد الوهاب شارة مسلسل “خمسة ونص” الذي تقوم ببطولته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثلان السوريان قصي خولي ومعتصم النهار حيث أعربت نجيم عن سعادتها بإختيار عبد الوهاب لغناء الشارة باللهجة اللبنانية، وكتبت عبر حسابها الخاص قائلة :”اللبناني منك هيطلع عسل يا قنبلة رمضان.. بحبك أوي.. هتنوري المسلسل” وردت عبد الوهاب على كلمات نجيم، حيث كتبت :”اللبناني طول عمره عسل بأهله وإن شاء الله المسلسل ناجح بوجودك فيه”.