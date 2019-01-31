شاهدوا توقيف حفل محمد عساف في السعودية بعد نصف ساعة من بدئه.. والسبب!

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 09:58 مساءً -
بعد مرور نصف ساعة من حفله الغنائي الأول في السعودية، والذي كان يحييه في الرياض، فوجئ الفنان الفلسطيني محمد عساف بطلب منظمي الحفل بتوقيفه، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين الحضور وجمهور عساف.
وإعتذر عساف لجمهوره عبر مقطع فيديو، مؤكداً أن توقف الحفل كان خارج إرادته، موضحاً أن تدافع أعداد الحضور من محبيه في السعودية، كان خارج سيطرة منظمي الحفل الذي أُقيم على هامش فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي “عبيّة”، الأمر الذي اجبرهم على توقيفه.
وشكر عساف كل محبيه في السعودية، وإعتذر لهم عن توقف الحفل المفاجئ، ووعدهم بحفل غنائي ضخم في القريب العاجل.
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