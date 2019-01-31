بالصور- مايا رعيدي تزور البابا فرنسيس

في إطار تواجدها في روما، زارت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

ونشرت مايا صورتين من اجواء الزيارة وكتبت قائلة: “‎أن أتمكن من زيارة قداسة البابا هي بركة بحد ذاتها. منه نتعلم أن نحب وأن نتقبل الآخر. عبّرت لقداسته، من خلال رسالة شخصية سلّمتها، عن أملنا بأن يزور لبنان يوماً ما لينشر رسالة المحبة هذه. ونقلت لقداسته أهمية كلامه بالنسبة الى جيل الشباب في لبنان وأنا واحدة منه. ‪

‎عبرٌ كثيرة نتعلمها من المرأة… فهي تنظر للأمور من زاوية مختلفة وقد تطرح اسئلة نعجز، نحن الرجال، عن طرحها. ‎. المرأة تعلمنا الكثير”.

نذكر ان مايا رعيدي توجت ملكة جمال لبنان لعام 2018 في احتفال اقامته محطة MTV في ايلول الفائت.