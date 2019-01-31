شكرا لقرائتكم هل يظهر كل هؤلاء النجوم في فيلم محمد هنيدي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفنان محمد هنيدي قبل أشهر عن استجابته لرغبة جمهوره بتقديم جزء ثان من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي عرض قبل أكثر من 20 عاما.

ذلك الأمر الذي جاء بطلب من الجمهور نفسه، الذي دخل في تحدٍّ مع الفنان المصري وربح في النهاية، ما جعل هنيدي يخضع لرغبة جمهوره ويعلن عن تقديمه لجزء ثانٍ من العمل.

إلا أن السؤال الذي طرح نفسه وقتها، كان يتعلق بمصير الأبطال المشاركين في العمل، وهل يعود أبطال الجزء الأول من أجل المشاركة في الجزء الثاني.

حيث شهد الفيلم تواجد منى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي، فيما كانت البطولة المطلقة من نصيب محمد هنيدي الذي كتب الفيلم من أجله.

البعض تحدث عن كون الأبطال سيتواجدون بشكل طبيعي في الجزء الثاني، إلا أن الفنان طارق لطفي أكد لـ"العربية.نت" أنه لا يعلم شيئا بخصوص الجزء الثاني من الفيلم ولم يتحدث معه أحد.

ليحسم الكاتب مدحت العدل الأمر، من خلال ظهوره ببرنامج "تخاريف" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث أكد أن هناك جزءا ثانيا يتولى كتابته في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن أبطال الجزء الأول سيظهرون بالفيلم في مشهد واحد فقط كضيوف شرف، من خلال رؤية وضعها هو، خاصة أنه من الصعب إنتاجيا الاستعانة بكل هؤلاء النجوم في فيلم واحد.

وكشف العدل خلال اللقاء عن كونه كتب الجزء الأول من أجل الفنان محمد هنيدي بالتحديد قائلا "صعيدي في الجامعة الأميركية كنت عارف ان أنا بعمله لهنيدي.. مفصله لهنيدي.. تقدري تقولي كده".