شكرا لقرائتكم أول مرة بالسينما العربية..دبلجة "فيلم 122" للغة الهندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجاحات كبيرة يحققها فيلم "122" بالسينما المصرية، بعدما حقق إيرادات كبيرة للغاية منذ طرحه بدور العرض قبل أسبوعين، ما دفع صناع العمل لاستثمار ما حدث.

الفيلم الذي يقوم ببطولته طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وأمينة خليل، أعلن منتجه سيف عريبي عن كونه تم دبلجته إلى اللغة الهندية للمرة الأولى في تاريخ السينما العربية.

على أن تستقبل دور العرض في باكستان الفيلم مساء الجمعة، لتكون الدولة الأولى التي يعرض فيها الفيلم باللغة الهندية التي يتحدث بها أكثر من مليار شخص، على أن يعرض الفيلم في الهند وبنغلاديش وسيريلانكا خلال الأيام المقبلة.

وكشف المنتج عن التريلر الخاص بالفيلم والذي يعرض في دور العرض الباكستانية تمهيدا لعرضه بالسينمات، حيث ظهر العمل مدبلجا باللغة الهندية.

ويأتي نجاح الفيلم رغم كونه يدور في إطار أفلام الرعب، وهي النوعية التي لا تقدم كثيرا في السينما المصرية، إلا أن صناع الفيلم راهنوا على تقديمها.

ويتناول العمل قصة حب بين شاب وفتاة من الصم والبكم، تقودهما الظروف إلى الدخول في عمليات مشبوهة، إلا أن حادثا يصيبهما ويتم نقلهما إلى المستشفى ليعيشا في أسوأ كابوس بحياتهما.