سما المصرى تنشر صورها على عبوات "فياجرا حريمي "

نشرت الراقصة سما المصري، صورة جديدة لها على "عبوة دواء" تحمل صورتها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وكتبت سما"أنا لقيت العلبة دي في السوق, دول نزلوا فياغرا حريمي باسمي بجد ولا إيه, ياناس أنا ممكن أتحط على فياغرا رجالي ماشي، معروفه، لكن على فياغرا حريمي ليه, أنا بدأت أقلق".

وأضافت "مليش في النواعم.. الصنف الخشن ماشي، حد يتأكد لنا والنبي من الموضوع دا.. الموضوع كبر أوي.. يا نهار أسود".

وكانت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية طرحت دواء "حبة روز" في الأسواق المصرية بعد إجازة وزارة الصحة له، وأعلنت أنه سيطرح بعد دراسة تفيد بارتفاع نسب الطلاق في مصر، موضحة أن 50% من ذلك سببه ما أطلق عليه "السرير الجاف"، أي برود أو سوء العلاقة الحميمية بين الأزواج، لأنه بمثابة "فياغرا نسائية".

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