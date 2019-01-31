شيرين عبد الوهاب تكشف عن مفاجأة جديدة لجمهورها

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شاركت المطربة شيرين عبد الوهاب، متابعيها، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة رومانسية لها تجمعها بزوجها المطرب حسام حبيب.
ونشرت عبدالوهاب صورتها وهي تحتضن زوجها، لتعلن بواسطة الصورة عن إصدار فيديو كليب جديد من ألبومها الغنائي "نساي"، وطلبت من متابعيها معرفة الأغنية التي يتم تصويرها.
وتوقّع الكثير من متابعي شيرين، أن الأغنية التي يتم الإعلان عن الكليب الخاص بها هي، "حبة جنة" أو "بحبك من زمان".
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